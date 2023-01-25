CNN сообщил о планах властей России мобилизовать еще 200 тысяч человек. В Кремле это отрицают

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию телеканала CNN о том, что власти России собираются мобилизовать еще 200 тысяч человек, пишет ТАСС.

Как отмечает государственное агентство, у Пескова спросили, является ли материал CNN «настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему». Представитель Кремля ответил: «Да. Является».

CNN сообщил 24 января, что президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность провести еще одну волну мобилизации и призвать в армию до 200 тысяч человек. Об этом телеканалу сообщили американские и западные чиновники, знакомые с данными разведки. Источники предположили, что новая волна мобилизации будет «более тихой».

Высокопоставленный сотрудник западной разведки сообщил CNN, что Путин еще не принял окончательное решение о проведении нового этапа мобилизации, потому что «он почти наверняка обеспокоен общественным резонансом и негативными экономическими последствиями».

В конце декабря — начале января власти Украины неоднократно заявляли, что в России готовится новая волна мобилизации. Военная разведка Украины утверждала, что в России якобы планируют мобилизовать еще 500 тысяч человек, а призыв может начаться уже 15 января. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что в России готовятся «новые мобилизационные процессы». Представители Украины не уточняли, откуда узнали об этом.

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В России продолжает действовать указ президента РФ о мобилизации, начавшейся в сентябре 2022 года. В начале ноября власти России объявили, что мобилизация завершена, при этом Владимир Путин не стал подписывать отдельный указ об этом. В Кремле объясняли, что указ о мобилизации продолжает действовать, потому что помимо призыва в армию документ «включает и другие мероприятия».

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