США посоветовали Украине повременить с наступлением на фронте и дождаться поставок оружия

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Белый дом советует властям Украины воздержаться от начала крупного наступления на фронте до тех пор, пока Киевом не будут получены последние поставки американского оружия. Об этом, как пишет Reuters, журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник в администрации Джо Байдена.

По словам чиновника, переговоры США и Украины о возможности контрнаступления ВСУ велись в контексте того, что украинцы сначала должны уделить достаточно времени для обучения использованию новейшего оружия, предоставленного США.

Собеседник журналистов также отметил, что администрация Байдена твердо придерживается своего решения не поставлять Киеву танки Abrams, которые, как утверждал Пентагон, слишком дороги, сложны в эксплуатации и потребляют много топлива.

19 января Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, в который вошли десятки боевых машин пехоты Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что ожидают нового наступления российской армии, но также планируют к марту собственное контрнаступление «по всей Украине, от Крыма до Донбасса». Представители западных разведок считают, что ВСУ готовятся наступать зимой либо сразу «после грязного весеннего сезона».

Для наступления Украина запрашивает у западных союзников танки, в первую очередь немецкие Leopard 2, которые стоят на вооружении многих стран НАТО. Ряд европейских стран выражали готовность отправить Киеву свои танки, но для этого необходимо разрешение Германии. Ожидалось, что решение об этом будет принято в ходе встречи глав Минобороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн 20 января, однако стороны не пришли к окончательному согласию.

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