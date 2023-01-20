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Лидер парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поблагодарил основателя ЧВК Вагнера за кувалду, которую, как утверждает депутат, бизнесмен прислал ему в подарок. Фотографию с кувалдой Миронов опубликовал в своих соцсетях.

На рукоятке кувалды нанесена надпись: «Миронову С. М. от ЧВК Вагнер. Бахмут — Соледар. 13. 01.23». На бойке изображена гора черепов и штамп частной военной компании.

17 января на первом заседании весенней сессии Госдумы РФ Миронов назвал ЧВК Вагнера «героическим воинским формированием» за взятие Соледара (Украина не подтверждала переход города под контроль РФ) и призвал легализовать частные военные компании.

В ноябре телеграм-канал, близкий к ЧВК Вагнер, распространил видео жестокого убийства завербованного вагнеровцами бывшего заключенного с помощью кувалды. После того как ролик вызвал резонанс, наемники и Пригожин сделали кувалду символом ЧВК и стали использовать его для пиара. Так, бизнесмен передал «окровавленную» кувалду в Европарламент в ответ на сообщения о возможном признании ЧВК террористической организацией.