Телеканал «Дождь» намерен оспорить отзыв лицензии на вещание

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Телеканал обжалует решение Национального совета по электронным СМИ об отзыве лицензии на вещание. Об этом латвийскому агентству LETA сообщил главный редактор телеканала .

Ранее стало известно, что «Дождь» уже обжаловал другое решение совета — о штрафе в размере четырех тысяч евро за отсутствие перевода на латышский язык. Помимо этого, телеканал оплатил штраф в размере десяти тысяч евро за слова «наша армия» в отношении российских военных, а также демонстрацию в эфире карты, на которой Крым был отмечен как территория России.

6 декабря латвийский Национальный совет по электронным СМИ отозвал у "Дождя" лицензию на вещание. Поводом для этого стал эфир, в котором ведущий Алексей Коростелев сказал, что канал «смог помочь» многим российским военным. Коростелев при этом говорил о нарушениях во время мобилизации в России.

Позднее глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе потребовала от «Дождя» объяснений по поводу того, чем будут заниматься его сотрудники, находящиеся в стране по рабочим визам, после аннулирования лицензии. В конце декабря Управление пришло к выводу, что сотрудники «Дождя» продолжают свою журналистскую деятельность, следовательно у ведомства нет правового основания для аннулирования рабочих виз.

Что ответил «Дождь» на претензии латвийских властей

«Мы находимся на одной стороне. На стороне света и добра» «Дождь» развернуто ответил на претензии властей Латвии. Вот позиция телеканала относительно «нашей армии», карты с Крымом и заявления Коростелева

Что ответил «Дождь» на претензии латвийских властей

«Мы находимся на одной стороне. На стороне света и добра» «Дождь» развернуто ответил на претензии властей Латвии. Вот позиция телеканала относительно «нашей армии», карты с Крымом и заявления Коростелева