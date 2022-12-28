Латвийские власти решили не отзывать рабочие визы сотрудников «Дождя». Телеканал лишен лицензии на вещание в Латвии

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Латвийское управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило сохранить рабочие визы сотрудников телеканала . Об этом сообщает Delfi.

По данным издания, PMLP в ходе проверки пришло к выводу, что сотрудники «Дождя» продолжают свою журналистскую деятельность, следовательно у ведомства нет правового основания для аннулирования рабочих виз, поскольку условиях и цель их выдачи сохраняются.

Таким образом, сотрудники "Дождя", находящиеся в Латвии по рабочим визам, могут остаться стране и продолжить свою работу, пишет Delfi.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал у "Дождя" лицензию на вещание. Поводом для этого стал эфир, в котором ведущий Алексей Коростелев сказал, что канал «смог помочь» многим российским военным. Коростелев при этом говорил о нарушениях во время мобилизации в России.

У властей Латвии были и другие претензии к "Дождю" — из-за того, что в эфире показали карту, на которой Крым был отмечен как часть России, и из-за фразы «наша армия» по отношению к российской армии.

Глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе требовала от «Дождя» объяснений по поводу того, чем будут заниматься его сотрудники, находящиеся в стране по рабочим визам, после аннулирования лицензии.

Что «Дождь» ответил на претензии латвийских властей

«Мы находимся на одной стороне. На стороне света и добра» «Дождь» развернуто ответил на претензии властей Латвии. Вот позиция телеканала относительно «нашей армии», карты с Крымом и заявления Коростелева

Что «Дождь» ответил на претензии латвийских властей

«Мы находимся на одной стороне. На стороне света и добра» «Дождь» развернуто ответил на претензии властей Латвии. Вот позиция телеканала относительно «нашей армии», карты с Крымом и заявления Коростелева