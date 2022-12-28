Латвийские власти решили не отзывать рабочие визы сотрудников «Дождя». Телеканал лишен лицензии на вещание в Латвии
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Латвийское управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило сохранить рабочие визы сотрудников телеканала «Дождь». Об этом сообщает Delfi.
По данным издания, PMLP в ходе проверки пришло к выводу, что сотрудники «Дождя» продолжают свою журналистскую деятельность, следовательно у ведомства нет правового основания для аннулирования рабочих виз, поскольку условиях и цель их выдачи сохраняются.
Таким образом, сотрудники "Дождя", находящиеся в Латвии по рабочим визам, могут остаться стране и продолжить свою работу, пишет Delfi.
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал у "Дождя" лицензию на вещание. Поводом для этого стал эфир, в котором ведущий Алексей Коростелев сказал, что канал «смог помочь» многим российским военным. Коростелев при этом говорил о нарушениях во время мобилизации в России.
У властей Латвии были и другие претензии к "Дождю" — из-за того, что в эфире показали карту, на которой Крым был отмечен как часть России, и из-за фразы «наша армия» по отношению к российской армии.
Глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе требовала от «Дождя» объяснений по поводу того, чем будут заниматься его сотрудники, находящиеся в стране по рабочим визам, после аннулирования лицензии.