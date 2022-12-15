США ввели санкции против российского миллиардера Владимира Потанина и его холдинга «Интеррос»

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Власти США объявили о расширении ограничений против России. В санкционные списки попали российский бизнесмен, глава «Норникеля» Владимир Потанин и его холдинг «Интеррос». Об этом сообщил Минфин США.

Под санкции попали и другие активы бизнесмена — яхта и Росбанк, а также члены его семьи — супруга Екатерина, сын Иван и дочь Анастасия. При этом США не стали вводить ограничения в отношении «Норникеля» и «Тинькофф», доли в которых принадлежат «Интерросу».

Кроме того, санкции в том числе вводятся против вице-премьеров Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, главы правительства аннексированной Херсонской области Андрея Алексеенко, 29 российских губернаторов и 17 дочерних структур ВТБ.

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В 2022 году Владимир Потанин занял второе место в списке богатейших бизнесменов России, который составил Forbes. Журнал оценивает его состояние в 17,3 миллиарда долларов. Bloomberg в своем рейтинге миллиардеров, который обновляется в режиме реального времени, оценивает состояние Потанина в 30,4 миллиарда долларов.

В апреле Потанин приобрел у французской финансовой группы Societe Generale ее главный российский актив — Росбанк, а также 35% акций TCS Group (владеет банком «Тинькофф» и другими активами) у семьи бизнесмена Олега Тинькова, который публично осудил войну в Украине.

После российского вторжения в Украину санкции против бизнесмена ввели Канада и Великобритания. Евросоюз пока об ограничениях в отношении миллиардера не объявлял.

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