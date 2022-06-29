Великобритания ввела санкции против племянницы Путина, а также против миллиардеров Владимира Потанина и Саида Гуцериева

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Власти Великобритании объявили об очередном расширении санкций против России из-за войны в Украине.

В обновленный список попали 12 россиян и восемь компаний. Среди них:

президент компании «Интеррос» и глава правления «Норникеля Владимир Потанин,

Саид и Саит-Салам Гуцериевы — сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева. Саид Гуцериев — член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо», Саит-Салам Гуцериев — гендиректор «Корпорации А. Н. Д.»,

губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга Анна Цивилева, которая, по данным СМИ, приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину,

угольная компания «Колмар», где совет директоров возглавляет Цивилева,

Московский индустриальный банк.

Полный список опубликовало РИА Новости.

В частности, Потанин попал под санкции как контролирующий собственник Росбанка. Финансовая организация была продана «Интерросу» Потанина после ухода с российского рынка ее предыдущего владельца — французской финансовой группы Société Générale.

В пресс-релизе на сайте британского правительства бизнесмена также назвали «вторым богатейшим человеком России» (кто первый, не уточняется) и «ключевым сторонником Кремля».

Расследование «Агентства» об Анне Цивилевой

Жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева — племянница Владимира Путина. И она владеет одной из крупнейших угольных компаний России Главное из расследования «Агентства»

Расследование «Агентства» об Анне Цивилевой

Жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева — племянница Владимира Путина. И она владеет одной из крупнейших угольных компаний России Главное из расследования «Агентства»

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