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Великобритания ввела санкции против племянницы Путина, а также против миллиардеров Владимира Потанина и Саида Гуцериева

Источник: Правительство Великобритании

Власти Великобритании объявили об очередном расширении санкций против России из-за войны в Украине.

В обновленный список попали 12 россиян и восемь компаний. Среди них:

  • президент компании «Интеррос» и глава правления «Норникеля Владимир Потанин,
  • Саид и Саит-Салам Гуцериевы — сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева. Саид Гуцериев — член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо», Саит-Салам Гуцериев — гендиректор «Корпорации А. Н. Д.»,
  • губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга Анна Цивилева, которая, по данным СМИ, приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину,
  • угольная компания «Колмар», где совет директоров возглавляет Цивилева,
  • Московский индустриальный банк.

Полный список опубликовало РИА Новости.

В частности, Потанин попал под санкции как контролирующий собственник Росбанка. Финансовая организация была продана «Интерросу» Потанина после ухода с российского рынка ее предыдущего владельца — французской финансовой группы Société Générale.

В пресс-релизе на сайте британского правительства бизнесмена также назвали «вторым богатейшим человеком России» (кто первый, не уточняется) и «ключевым сторонником Кремля».

Расследование «Агентства» об Анне Цивилевой

Жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева — племянница Владимира Путина. И она владеет одной из крупнейших угольных компаний России Главное из расследования «Агентства»

Расследование «Агентства» об Анне Цивилевой

Жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева — племянница Владимира Путина. И она владеет одной из крупнейших угольных компаний России Главное из расследования «Агентства»

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