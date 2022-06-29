Великобритания ввела санкции против племянницы Путина, а также против миллиардеров Владимира Потанина и Саида Гуцериева
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Власти Великобритании объявили об очередном расширении санкций против России из-за войны в Украине.
В обновленный список попали 12 россиян и восемь компаний. Среди них:
- президент компании «Интеррос» и глава правления «Норникеля Владимир Потанин,
- Саид и Саит-Салам Гуцериевы — сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева. Саид Гуцериев — член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо», Саит-Салам Гуцериев — гендиректор «Корпорации А. Н. Д.»,
- губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга Анна Цивилева, которая, по данным СМИ, приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину,
- угольная компания «Колмар», где совет директоров возглавляет Цивилева,
- Московский индустриальный банк.
Полный список опубликовало РИА Новости.
В частности, Потанин попал под санкции как контролирующий собственник Росбанка. Финансовая организация была продана «Интерросу» Потанина после ухода с российского рынка ее предыдущего владельца — французской финансовой группы Société Générale.
В пресс-релизе на сайте британского правительства бизнесмена также назвали «вторым богатейшим человеком России» (кто первый, не уточняется) и «ключевым сторонником Кремля».