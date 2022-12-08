Google назвал слова, которые в 2022 году искали чаще всего. Украина на третьем месте

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Корпорация Google обнародовала список самых популярных поисковых запросов пользователей по всему миру в 2022 году.

Самый популярный запрос — Wordle. Так называется ежедневно обновляемая игра, в которой нужно угадывать слово из пяти букв. На втором месте запрос «India vs England», попавший в тренды летом, в период полуфинального матча на чемпионате мира по крикету. На третьем месте в списке глобальных запросов — Украина.

Также Украина вышла на первое месте в списке запросов в категории «Новости». На втором месте в ней смерть королевы Великобритании Елизаветы II, на третьем — результаты промежуточных выборов в США в ноябре.

Среди запросов в категории «Люди» на первом месте актер Джонни Депп, который в этом году выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Херд (она на третьем месте в этой же категории). На второй строчке актер Уилл Смит, ударивший комика Криса Рока на «Оскаре» из-за шутки о прическе его жены. Четвертое место занял президент РФ Владимир Путин.

Среди спортсменов чаще всего пользователи Google искали теннисиста Новака Джоковича, среди фильмов — «Тор: Любовь и гром», среди сериалов — «Эйфорию».

В этом году Google не делал отдельный топ поисковых запросов по России.