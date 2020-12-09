Российское отделение Google выпустило трогательный ролик с итогами 2020 года, то есть самыми популярными поисковыми запросами россиян. Предупреждаем: многим и правда захочется поплакать!

Google Россия

Начинается все с катастроф: авария в Норильске, взрыв в Бейруте, пожары в Австралии, загрязнение и гибель морских животных на Камчатке. А также война в Нагорном Карабахе. И все это под кавер на «Ветер перемен» в исполнении Антона Беляева (он же Therr Maitz).

Главной темой ролика, конечно, стал коронавирус и его последствия: тут и врачи со следами от масок, и работа на удаленке, и созвоны по зуму, и дистанционное обучение, и спорт на дому (показали тот самый спортивный баттл Юрия Дудя и Моргенштерна). А помните, как все первое время делали маски из подручных средств, а блогеры и музыканты призывали спасать мир и не выходить лишний раз на улицу? И это тоже показали! Как и протесты в Беларуси, акции в поддержку Сергея Фургала и движения Black Lives Matter.

Нашлось место и для Алексея Навального — и его первых фотографий после выхода из комы. Вспомнили и тех, кого не стало в этом году: Шона Коннери, Армена Джигарханяна, Михаила Жванецкого, Джанну и Коби Брайантов. А главный вывод, по мнению Google, такой: «Каким бы ни был 2020-й, мы были лучше».

А вот так выглядит англоязычный ролик с итогами года от Google. На наш взгляд, российская версия получилась более эмоциональной.

Google