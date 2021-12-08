QR-коды, Навальный, победа Team Spirit. Google выпустил ролик о главных запросах россиян за год, которые объединяли и разделяли общество

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Google опубликовал традиционное предновогоднее видео «Год в поиске» о самых популярных запросах россиян. В видео отмечается, что прошедший год во многом поляризовал мнения жителей страны.

2021 стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли? Мы продолжали искать ответы на важные вопросы, и это нас объединяло.

В клипе в качестве тем, разделивших общество, упоминаются вакцинация от коронавируса и QR-коды, приговор Алексею Навальному и митинги в его поддержку, выступление Манижи на «Евровидении», скульптура в виде куска глины в Москве.

В то же время многие темы сплачивали россиян — в частности, общая скорбь по погибшим в результате стрельбы в Казани и Перми и при аварии на шахте «Листвяжная», воспоминания об умерших в 2021 году Владимире Меньшове, Андрее Мягкове, Петре Мамонове, Жан-Поле Бельмондо. Помимо этого — акция #максимживи в поддержку певицы Максим, заболевшей коронавирусом, надежды на успех футбольной сборной России после назначения Валерия Карпина, победа TeamSpirit на чемпионате мира по Dota 2.

Специально для озвучки ролика певица Манижа записала песню «Неделимые».

Google Россия — Год в Поиске 2021 #годвпоиске Google Россия

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Фото на обложке: Shutterstock.com