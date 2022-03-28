Уилл Смит ударил Криса Рока во время вручения «Оскара» из-за шутки о прическе его жены

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Во время вручения премии «Оскар-2022» актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт-Смит. Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

Рок пошутил о жене Смита перед тем, как объявить победителя в номинации «Лучший документальный фильм». Он отметил короткую прическу супруги актера, которая около года назад побрила голову после многолетней борьбы с алопецией и выпадением волос.

«Джада, я люблю тебя. Не могу дождаться, когда выйдет „Солдат Джейн 2“», — сказал Рок, сравнив внешность супруги Смита с образом Деми Мур в фильме «Солдат Джейн».

После шутки Смит сначала рассмеялся, а затем поднялся на сцену и дал комику пощечину. Вернувшись в свое кресло, актер с использованием прокричал Року, чтобы тот не произносил имя его жены. В этот момент в трансляции в США пропал звук, отмечает The Hollywood Reporter.

«Это была величайшая ночь в истории телевидения», — заявил комик после перепалки.

Will Smith slaps Chris Rock at the Oscars after joke at wife Jada Pinkett Smithʼs expense | ABC7 ABC7

Позже Уилл Смит, которого удостоили премии за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», извинился перед Американской киноакадемией и другими номинантами. Со сцены актер заявил, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж — Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. «Но в этом бизнесе ты должен терпеть, когда люди неуважительно говорят о тебе, улыбаться и говорить, что все хорошо», — отметил он.

Как сообщает Variety, Крис Рок не стал обращаться в полицию после ссоры со Смитом.

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94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта. Картина «CODA: Ребенок глухих родителей» была названа лучшим фильмом. Награду за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион («Власть пса»), а лучшей актрисой была признана Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»). Больше всего статуэток собрала «Дюна» Дени Вильнева, получившая награды в технических номинациях.

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