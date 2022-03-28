Объявлены победители «Оскара-2022». Награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит, «CODA: Ребенок глухих родителей» — лучший фильм
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар».
«CODA: Ребенок глухих родителей» названа лучшим фильмом. Всего «CODA: Ребенок глухих родителей» была выдвинута на соискание «Оскара» в трех номинациях и во всех трех победила.
Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с «Властью пса».
«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за «Короля Ричарда». Для Смита это первая награда Американской киноакадемии, ранее он номинировался на «Оскар» за роли в «Али» и «Погоне за счастьем». Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй».
Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос, сыгравшая в «Вестсайдской истории». Обладателем «Оскара» за лучшую роль второго плана стал Трой Коцур, сыгравший в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей». Коцур стал вторым в истории «Оскара» глухим актером, получившим награду в актерской номинации.
Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан «Энканто». Лучшим короткометражным анимационным фильмом стал «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. В этой номинации был представлен «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова.
В номинации «Лучший адаптированный сценарий» награда досталась Шан Хейдер за «CODA: Ребенок глухих родителей». «Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил Кеннет Брана за «Белфаст».
Премию Киноакадемии в номинации «Лучшая песня» получила Билли Айлиш с «No Time To Die» из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
«Дюна» Дени Вильнева получила шесть «Оскаров», но не в основных номинациях.