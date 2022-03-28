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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар».

«CODA: Ребенок глухих родителей» названа лучшим фильмом. Всего «CODA: Ребенок глухих родителей» была выдвинута на соискание «Оскара» в трех номинациях и во всех трех победила.

Съемочная группа фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» на церемонии «Оскар» Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA

Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с «Властью пса».

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за «Короля Ричарда». Для Смита это первая награда Американской киноакадемии, ранее он номинировался на «Оскар» за роли в «Али» и «Погоне за счастьем». Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй».

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос, сыгравшая в «Вестсайдской истории». Обладателем «Оскара» за лучшую роль второго плана стал Трой Коцур, сыгравший в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей». Коцур стал вторым в истории «Оскара» глухим актером, получившим награду в актерской номинации.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан «Энканто». Лучшим короткометражным анимационным фильмом стал «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. В этой номинации был представлен «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» награда досталась Шан Хейдер за «CODA: Ребенок глухих родителей». «Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил Кеннет Брана за «Белфаст».

Премию Киноакадемии в номинации «Лучшая песня» получила Билли Айлиш с «No Time To Die» из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

«Дюна» Дени Вильнева получила шесть «Оскаров», но не в основных номинациях.

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