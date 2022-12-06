Елена Зеленская, Алла Пугачева и Саша Скочиленко попали в список 100 самых влиятельных женщин года по версии «Би-би-си»

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Издание «Би-би-си» опубликовало список 100 самых влиятельных женщин года. В него попали три россиянки — певица Алла Пугачева, художница Саша Скочиленко, арестованная по , и главный редактор издания «Холод», бывший спецкор «Медузы» .

В список также были включены восемь представительниц Украины, среди них первая леди страны Елена Зеленская, парамедик Юлия Паевская, которая побывала в российском плену, и математик Марина Вязовская, получившая престижную Филдсовскую премию.

Кроме того, в списке оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, певица Билли Айлиш, актриса Приянка Чопра-Джонас и женщина, отрезающая себе волосы — это собирательный образ участниц протестов в Иране, начавшихся из-за гибели девушки, задержанной за «неправильное» ношение хиджаба.

«Мы искали кандидаток, которые попали в заголовки или повлияли на важные события за последние 12 месяцев, а также тех, чей пример может стать вдохновляющей историей, или тех, кто добился чего-то значительного или повлиял на свое общество способами, которые не обязательно попадут в новости», — пояснили отбор героинь списка в «Би-би-си».

Корпорация «Би-би-си» стала составлять список 100 самых влиятельных женщин года в 2012 году, после вызвавшего большой общественный резонанс случая гендерного насилия, произошедшего в Индии. В автобусе в Дели шесть человек, включая водителя, изнасиловали 22-летнюю женщину и избили ее спутника. Один из насильников позднее погиб, находясь под арестом; еще один (он был несовершеннолетним) получил три года заключения; еще четверо были приговорены к смертной казни и повешены.