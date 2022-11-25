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Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, дала большое интервью «Би-би-си». Это часть проекта «100 женщин», в рамках которого журналисты рассказывают о «самых влиятельных и вдохновляющих женщинах по всему миру». Зеленская рассказала о том, как украинцы справляются с последствиями войны, которую развязала Россия, и как меняется роль женщин в Украине, а также о том, чем война должна закончиться. Вот главные цитаты из интервью.

О том, сколько еще украинцы готовы держаться

Каждый день этого нашествия, каждый месяц — это очень трудно выдерживать всей Украине, всем украинцам, каждому. И мы обычно на вопрос «Как вы?» отвечаем: «Держимся». Это именно то, что мы делали все эти девять месяцев. Держимся.

За эти месяцы у нас было столько страшных испытаний, столько жертв мы видели, столько разрушений, что, честно говоря, — это не самое страшное, что с нами может произойти. Мы становимся находчивее, мы пытаемся сделать все дела, которые важно сделать со светом, когда есть свет — на потом ничего не откладываем.

Недавно закончилось социологическое исследование — спрашивали украинцев, сколько еще они могут терпеть. Мы знаем, что зима может стать для нас еще одним испытанием, если в наших домах не будет тепла. И украинцы в большинстве, это было больше 90%, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных. Мы знаем, ради чего: ради победы, ради чувства собственного достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья — и мы хотим быть в ней наравне с другими. Украинцы готовы терпеть.

Я думаю, мы все надеемся, что этого [двух-трех лет войны] не будет. Мы все очень надеемся, что все закончится. Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь, сколько километров [осталось]. Мы, к сожалению, не знаем, на сколько километров мы должны рассчитывать свои силы. Это трудно. Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, которые помогают нам выдержать.

О женщинах в Украине

Я не знаю, насколько помогает моя публичная роль, но могу сказать, что и перед полномасштабным вторжением мы не были патриархальными. Мы много чего делали и до 24 февраля для укрепления роли женщин в обществе. Даже во время войны мы боремся с гендерно обусловленным и семейным насилием. Казалось бы, время такое, когда есть и другие вызовы, но мы не прекращаем с этим работать.

Сейчас женщины взяли на себя еще больше ответственности, чем в мирное время. Украинское общество разделилось. Есть те, кто остался — это военнослужащие, женщины-медики, женщины-учителя и все, кто не может уехать, потому что должен работать. И в то же время они, как и каждая женщина, [продолжают] заботиться о детях, о родственниках. Поэтому и выросла нагрузка на женщин.

С другой стороны, у нас восемь миллионов вынужденных переселенцев, которые сейчас находятся за рубежом, — и это в основном женщины и дети. И это тоже очень важная роль. То есть ты берешь на себя ответственность, едешь в незнакомую страну. Большинство тех, кто там, и работают, и заботятся о детях, и о родственниках, и пытаются как-то интегрироваться в незнакомом обществе. То есть нагрузки очень большие, но я все-таки верю, что эти испытания всех делают сильнее. Женщина, которая это пережила, больше не сделает шага назад. И я уверена, что наша внутренняя уверенность в себе тоже растет.

Все процессы, которые происходят в обществе даже на самом высоком уровне, говорят о том, что роль женщины больше не будет падать в Украине. У нас вообще сейчас такая феминистическая власть, я бы сказала. У нас много женщин-министров, у нас много женщин-дипломаток, послов стало намного больше, чем раньше. Мужчины, которые работают рядом с ними, чувствуют их влияние, их роль, уважают их. У нас, мне кажется, больше нет такого патриархального подхода. Эта тенденция очень сильная, я не верю, что она будет спадать. Кухня-дети-церковь — это не для нашего общества больше.

Об «усталости» Запада от войны

Все коллеги, с которыми я постоянно на связи, — я не чувствую, что они от нас устали. И действительно я за это благодарна, потому что все они понимают, что это не просто война в Украине, это война глобальная, это война мировоззрений. И тут каждый выбирает, с кем он. И они со мной. Они с нами. Все мои коллеги по , мы много чего делаем вместе. И, честно говоря, у нас уже сложился с некоторыми из них такой тесный контакт, что мы можем во время встречи пропускать формальные десять минут приветствий и сразу начинать говорить о наших проектах. Проектов очень много — это гуманитарная помощь, это эвакуация наших детей. С первых дней мы начали эвакуацию детей с онкологическими заболеваниями, и тут огромную роль сыграли мои коллеги из других стран. Это [супруга президента Польши] госпожа Агата Дуда, и [супруга президента Франции] Брижит Макрон, и первая леди Германии Эльке Бюденбендер.

О том, чем закончится война

Мне кажется, для всех украинцев слово «мир» ставится через знак равенства со словом победа, потому что мы все понимаем, что без нашей победы мира в нашей стране, к сожалению, не будет. Именно потому, что у нас такой враг, такие у него намерения, такие методы ведения войны. Это может быть фиктивный, такой «ложный мир», неправильный и недолгий. Поэтому нам нужна победа.

Мы считаем, что не можем предать тех, кто сейчас на оккупированных территориях. Мы не можем их бросить. Это люди, которые ждут освобождения. Это [территориальные уступки России] будет означать, что мы предадим тех, кто уже погиб на этой войне. Это будет означать, что они погибли ни за что. Это аморально. Это не политическая позиция президента или правительства. Это позиция украинцев.

[Мир] будет обязательно, и очень скоро. Поэтому мы уверены в своих силах, и мы правы. У нас нет вопроса с верой в победу. Каждый, кто сейчас на фронте. Каждый, кто воюет в вооруженных силах Украины. Они воюют, зная, за что, они воюют без пропаганды. У нас нет пропаганды в Украине. У меня есть много знакомых, родители которых на фронте — это мужчины, которым больше 50 лет. Это мужчины, у которых уже есть свое место в жизни, и они воюют за своих внуков. Они воюют за то, чтобы вернуться и дать им возможность расти. Они каждый день перед тем, как идти в бой, смотрят видео со своими внуками, как они играют. Это их вдохновляет, потому что они знают, за что воюют. Молодежь воюет за свое будущее. Мы воюем за свою страну, поэтому у нас нет вопросов с тем, что победа будет. И будет мир.

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