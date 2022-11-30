Совет Федерации уволил Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты

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Сенаторы Совета Федерации проголосовали за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты России, сообщает «Интерфакс». Ранее об освобождении Кудрина от должности просил президент России Владимир Путин.

На заседании Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко косвенно подтвердила, что Кудрин после ухода из Счетной палаты перейдет на работу в «Яндекс», выразив надежду, что теперь заявления Совфеда будут чаще попадать в топ поисковика. По данным «Медузы», бывший председатель Счетной палаты может занять временную должность в компании, а после разделения «Яндекса» возглавить ее российскую часть.

Кудрин подтвердил свой уход с госслужбы 29 ноября. «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал он в своем телеграм-канале.

«Медуза» еще летом сообщала о переходе Кудрина в «Яндекс». В середине сентября стало известно, что глава Счетной палаты на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил разрешения на переход со своей должности на работу в «Яндекс». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда опроверг эту информацию.

После начала войны в Украине «Яндекс» рассматривает возможность разделения компании на российскую и международную бизнесы. В рамках разделения головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, выйдет из числа владельцев российского бизнеса. К нидерландской компании перейдут международные части направлений «облаков», беспилотников и образования. Название компании при этом планируется сменить.

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