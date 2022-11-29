Создателя телеграм-канала «Как-то вот так» обвинили в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Создателя телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина обвинили в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом ТАСС рассказал адвокат подозреваемого Павел Герасимов.

В карточке дела Спирина на портале московских судов говорится, что его обвиняют по , совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. При этом Герасимов подчеркивает, что его подзащитный вину не признает. По словам адвоката, Спирин не согласен с задержанием, арестом и предъявленным обвинением. «Он открыто заявляет, что не является вымогателем», — сказал защитник.

Помимо этого, Герасимов подчеркивает, что в процедуре привлечения Спирина к делу были допущены грубые нарушения, в частности, сотрудники МВД принудительно забрали его из Ульяновска в Москву в качестве свидетеля и сутки не позволяли увидеться с адвокатом.

Также Герасимов отмечает, что представители Бровко сами написали его подзащитному, предложив денежные средства за корректировку информации, опубликованную в его телеграм-канале, на что Спирин отправил им свой «прейскурант корректировки текстов».

О задержании Анатолия Спирина стало известно в начале октября. Тогда полиция отчиталась о задержании трех «интернет-шантажистов», подозреваемых в создании и администрировании сети телеграм-каналов, где они якобы публиковали заказные фейки о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, а затем вымогали деньги за их удаление.

В конце октября было возбуждено дело против Кирилла Суханова, коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак, бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, а также журналистов Тамерлана Бигаева и Замиры Рамазановой по обвинению в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, Суханов потребовал у потерпевшего 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет».

Подробнее о деле против телеграм-канала «Тушите свет»

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России

Подробнее о деле против телеграм-канала «Тушите свет»

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор СМИ утверждают, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России