Виталий Кличко: отключения света в Киеве могут продолжаться до весны

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Отключения электроэнергии в Киеве, возможно, будут продолжаться до весны. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — заявил Кличко.

Мэр также прокомментировал свои слова о возможном переезде жителей Киева в пригороды. Он призвал жителей запастись едой и водой.

Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. <…> Полной эвакуации не будет — может быть, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород <…>

Как мы просчитываем плохой сценарий, так и я прошу каждого киевлянина учесть разные сценарии и быть готовым. <…> Просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки, закачайте офлайн карты на свои телефоны.

И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло.

Россия регулярно наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате украинские города остаются без света, тепла и воды.

Власти Украины развернули «пункты несокрушимости» — места с теплом и электроэнергией, куда можно прийти при длительном отключении энергии. 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Киева за плохое развертывание таких пунктов.