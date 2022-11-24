«Радуйтесь, россияне! Молодцы, очень гуманные люди». В больнице Киева из-за обстрела пропал свет во время операции на сердце у ребенка Посмотрите, как хирурги работают в таких условиях

В Институте сердца в Киеве из-за российского обстрела пропал свет во время операции, которую проводили ребенку. Директор института Борис Тодуров опубликовал видео, где показано, в каких условиях работают хирурги. Он отметил, что врачи продолжают делать только экстренные операции, но даже «в этой нестандартной ситуации не потеряли ни одного больного». Россия 23 ноября нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины. На созванном по запросу Киева экстренном заседании Совбеза ООН представитель России Валерий Небензя назвал нанесение таких ударов «ответом на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией».