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«Радуйтесь, россияне! Молодцы, очень гуманные люди». В больнице Киева из-за обстрела пропал свет во время операции на сердце у ребенка Посмотрите, как хирурги работают в таких условиях
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