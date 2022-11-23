Борис Джонсон рассказал, как в Европе относились к перспективе вторжения РФ в Украину. В Германии считали, что Киеву лучше сдаться, во Франции не верили, что война начнется

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal, как западные страны относились к возможному российскому вторжению в Украину до 24 февраля и как изменили свое отношение после.

«Это было огромным шоком… мы могли видеть, как накапливаются тактические группы российских батальонов, но у разных стран были очень разные точки зрения», — сообщил Джонсон.

Бывший британский премьер подчеркнул, что позднее страны ЕС сплотились вокруг Украины и начали оказывать ей поддержку. Однако, по его словам, до вторжения России позиции союзников расходились.

Так, в определенный момент в Германии считали, что если война начнется, то Украине лучше сдаться. «Германия в какой-то момент считала, что если это (вторжение) произойдет, что будет катастрофой, то лучше закончить все побыстрее, а Украине — сдаться», — заявил Джонсон. По его словам, такой подход объяснялся «всевозможными вескими экономическими причинами».

Франция до последнего не верила в возможность российского вторжения в Украину. «Не сомневайтесь, что французы отказывались в это верить до самого последнего момента», — сказал бывший глава британского правительства.

В свою очередь правительство Италии под руководством бывшего премьер-министра Марио Драги, по словам Джонсона, в какой-то момент заявило, что не сможет поддержать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов.

После вторжения России отношение европейских лидеров к войне изменилось, рассказал Джонсон. «Все — немцы, французы, итальянцы, (президент США) Джо Байден — увидели, что выбора просто нет. Потому что с этим парнем (президентом РФ Владимиром Путиным) договориться не удалось. Это ключевой момент», — отметил бывший премьер. Он добавил, что с тех пор «ЕС блестяще справился» в своем противостоянии России.

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После начала российского вторжения в Украину Германия, Франция и Италия заявили о поддержке Киева. Они присоединились к санкциям против РФ, поставляют Украине оружие, а также пообещали помочь восстановить страну после войны.

Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании в 2019-2022 годах. С началом войны страна стала одним из лидеров по поддержке Украины. Сам Джонсон трижды приезжал с визитом в Киев после начала вторжения.

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