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Депутаты Госдумы РФ приняли заявление, подготовленное в связи с видео, на котором, как предполагается, снято убийство пленных российских военных.

В заявлении говорится, что запись «подтвердила нацистскую сущность киевской власти». Депутаты обвинили Украину в умышленном убийстве военнопленных, а также напомнили, что такие действия нарушают международное гуманитарное право.

Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей.

Парламентарии призвали «коллективный Запад» отказаться от поддержки «неонацистской идеологии сегодняшней Украины». Они считают, что украинские власти «провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».

18 ноября российские и украинские телеграм-каналы опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, показано убийство не менее десяти российских военных, совершенное украинскими солдатами. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина пообещала, что Киев проведет расследование из-за публикаций. В Кремле заявили, что Россия сама займется поисками «тех, кто совершил это преступление».

15 ноября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, где говорится, что украинские военнослужащие повсеместно подвергаются пыткам и жестокому обращению в российском плену. Правозащитники также рассказали о жестоком обращении с российскими пленными и единичных случаях пыток со стороны украинских военных.