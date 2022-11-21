Суд в Екатеринбурге смягчил приговор лидеру хакеров Lurk по делу о хищении миллиарда рублей у банков. Прокуратура просила ужесточить ему наказание

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Свердловский областной суд смягчил приговор лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому, снизив срок заключения в колонии на восемь месяцев. Об этом изданию 66.ru рассказал адвокат Федор Акчермышев.

В феврале суд первой инстанции приговорил Козловского к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Его признали виновным в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Еще 20 фигурантов дела получили от 5 до 13 лет колонии.

В ходе апелляции прокуратура просила увеличить срок Козловскому до 18 лет, рассказал защитник.

По версии следствия, Козловский и его группировка создали вирус Lurk, с помощью которого в 2015 — 2016 годах похитили 1,26 миллиарда рублей у банков, туристических, строительных и продовольственных компаний. Более 170 компьютерных экспертиз показали, что хакеры Lurk атаковали российские компании, использующие системы дистанционного банковского обслуживания.

Znak.сom сообщал, что от действий хакеров пострадали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его сын, бывший депутат Госдумы Игорь Лебедев, а также депутат ЛДПР Вадим Деньгин. Козловский, по данным издания, говорил на допросе, что расследование против Lurk началось после того, как хакеры в мае 2016 года попытались украсть 23 миллиона рублей у компании «Конкорд кейтеринг», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.

В ходе расследования Козловский также утверждал, что «под руководством сотрудников ФСБ» участвовал во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США перед выборами президента США в 2016 году. Российские власти отрицали причастность к хакерским атакам в США.

о деле группировки Lurk

Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский получил 14 лет колонии. Он утверждал, что по заданию ФСБ взломал серверы Демократической партии США

о деле группировки Lurk

Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский получил 14 лет колонии. Он утверждал, что по заданию ФСБ взломал серверы Демократической партии США