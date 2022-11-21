Суд в Батайске оштрафовал сестру мобилизованного по статье о «дискредитации» армии из-за ролика с жалобами призывников

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Батайский городской суд Ростовской области назначил сестре мобилизованного местного жителя Олесе Шишкановой штраф 30 тысяч рублей о статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) из-за публикации видео с жалобами мобилизованных.

В середине октября Шишканова опубликовала в телеграм-канале «Батайск город» видеообращение мобилизованных, среди которых был ее брат. Военнослужащие пожаловались на отсутствие подготовки, обмундирования, оружия и продовольствия.

Нам выдали боеприпасы: ржавые патроны, ржавые гранаты, ржавые автоматы. Наши просьбы, чтобы нам дали нормальные отвесы, нормальные прицелы, нас не слышат. Я уже не говорю о продовольствии, которым должны обеспечивать нас всех. Мы питаемся за свой счет…

Мы не хотим умирать просто так. Просто ради каких-то тупых интересов или командиров, которые не знают, что с нами делать… Мы не боимся идти в бой. Мы просто не хотим умирать и быть посмешищем…

Хочу, пожалуйста, чтобы это много кто это посмотрел, предприняли какие-то действия, чтобы нам помочь. Или хотя бы, если что-то с нами случится, знали кого винить. Чтобы кто-то за это ответил.

Как рассказала Шишканова изданию «7×7», на нее составили протокол на основании экспертизы МВД по Ростовской области. Эксперты решили, что пост «содержит сведения негативного характера о Вооруженных силах РФ». Вину Шишканова не признала, заявив, что не планировала дискредитировать российскую армию.

Ранее сами мобилизованные из разных регионов России сообщали, что их отправляют на войну без должной подготовки, снаряжения и оружия. Семьи военнослужащих стали записывать обращения с просьбой вернуть их близких домой.