Суд приговорил основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс к 11 годам тюрьмы

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Калифорнийский судья Эдвард Давила приговорил основательницу биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс к 135 месяцам тюрьмы — чуть больше, чем к 11 годам. Кроме того, Холмс должна возместить нанесенный инвесторам ущерб в размере 121 миллиона долларов. Создательница стартапа должна явиться в тюрьму для отбытия срока 27 апреля 2023 года. Ее защита уже заявила, что обжалует приговор.

Элизабет Холмс с семьей перед оглашением приговора Peter DaSilva / EPA / Scanpix / LETA

В январе присяжные признали Холмс виновной по четыре пунктам обвинения из 11. Прокуратура требовала отправить Холмс в тюрьму на 15 лет и взыскать 800 миллионов долларов, а защита просила суд назначить ей наказание в виде 18 месяцев домашнего ареста и общественных работ.

Элизабет Холмс основала Theranos в 2003 году. Компания обещала выпускать устройства для мгновенного анализа крови, технологию которого якобы придумала Холмс. К 2014 году стоимость Theranos оценивали в девять миллиардов долларов.

В 2015 году выяснилось, что технология, о которой заявляла Холмс, не работает, Theranos проводит анализы на оборудовании других компаний, а их результаты искажены. В 2018 году Theranos ликвидировали, а в 2021 году Холмс начали судить.

История Холмс получила несколько экранизаций, например, в виде документального фильма HBO «Изобретатель», вышедшего в 2019 году, и художественного сериала «Выбывшая» для Hulu (2022).