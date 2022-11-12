Прокуратура потребовала приговорить основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс к 15 годам тюрьмы

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Министерство юстиции США потребовало приговорить основательницу биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс, признанную виновной в обмане инвесторов, к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 миллионов долларов, сообщает Reuters.

«Учитывая масштабы мошенничества Холмс… приговор к 180 месяцам тюремного заключения будет справедливым наказанием, отражающим всю серьезность преступления», — заявили в прокуратуре.

Ранее адвокаты Холмс попросили суд назначить ей наказание в виде 18 месяцев домашнего ареста и общественных работ.

Приговор будет оглашен 18 ноября.

Элизабет Холмс основала Theranos в 2003 году. Компания обещала выпускать устройства для мгновенного анализа крови, технологию которого якобы придумала Холмс. К 2014 году стоимость Theranos оценивали в девять миллиардов долларов.

В 2015 году выяснилось, что технология, о которой заявляла Холмс, не работает, Theranos проводит анализы на оборудовании других компаний, а их результаты искажены. В 2018 году Theranos ликвидировали, а в 2021 году Холмс начали судить. В январе 2022 года присяжные признали создательницу стартапа виновной в обмане инвесторов по четырем из 11 пунктов обвинения. Максимальный срок наказания по ним составляет 20 лет лишения свободы.