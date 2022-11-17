В России заблокировали сайт «Новой газеты»

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты» и проекту коллектива издания «Свободное пространство» на территории России. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на данные сервиса проверки ограничений.

РКН объяснил блокировку ресурсов novaya.media и novayagazeta.ru тем, что они были признаны «зеркалами» ранее заблокированного на постоянной основе сайта «Новой рассказ-газеты», пишет «Интерфакс». Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила агентству, что газета намерена обжаловать решение Роскомнадзора в суде.

В конце марта 2022 года «Новая газета» приостановила работу после получения второго предупреждения от Роскомнадзора об упоминании «иностранного агента» без соответствующий маркировки. В начале сентября Басманный суд Москвы аннулировал лицензию СМИ у печатной версии «Новой газеты». На следующий день суд аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты» — проекта, который редакция запустила в июле. 15 сентября Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора отозвал лицензию электронного СМИ у сайта «Новой газеты».

Журналисты «Новой газеты», покинувшие Россию после приостановки работы издания, в начале апреля запустили проект «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал . Роскомнадзор заблокировал сайт издания в течение месяца.

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«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники

Подробнее о «Новой газете» после начала войны

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники