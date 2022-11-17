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В Кремле считают США и НАТО «первопричиной всего», что касается ситуации с падением ракеты в Польше. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления США о конечной ответственности России за инцидент с упавшей ракетой.

«Американцы говорят в парадигме „если бы не было того-то, то и не было бы этого“. Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Какие именно действия США и НАТО привели к сложившейся ситуации, он не пояснил.

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Одна из ракет попала в элеватор, в результате чего погибли два человека. В этот же день Россия нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины.

Власти Украины возложили ответственность за инцидент в Польше на Россию. Москва обвинения отрицает. Страны Запада и власти Польши склоняются к версии, что упавшая на польской территории ракета была украинской. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что произошел «несчастный случай». По его словам, скорее всего, упавшая ракета использовалась украинским ПВО.

США, Германия и Великобритания выступили с похожими заявлениями, что ответственность за инцидент с падением ракеты в Польше в конечном счете несет Россия, развязавшая войну в Украине и обстрелявшая гражданскую инфраструктуру страны.