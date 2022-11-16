Германия и Великобритания заявили, что ракеты упали в Польше из-за «путинской войны»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инцидента с падением ракет в Польше не случилось бы, если бы Россия не вела войну против Украины.

«Ничего этого не произошло бы без войны России против Украины, без ракет, которыми сейчас интенсивно и масштабно обстреливают украинскую инфраструктуру», — сказал Шольц во время пресс-конференции на Бали, где 15-16 ноября проходил саммит «Большой двадцатки».

С похожим заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Мы все должны четко понимать, что ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину. Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока она продолжается, она представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников», — сказал он.

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15 ноября польские СМИ сообщили, что в селе Пшеводув на границе с Украиной упали две ракеты, из-за чего погибли два человека. Это случилось в день, когда войска РФ нанесли массированный удар по Украине. Власти Украины возлагают ответственность за падение ракеты на Россию. В Москве это отрицают.

В Минобороны РФ заявили, что в Польше упала ракета украинских вооруженных сил. О том, что это ракета украинских сил ПВО, также неофициально допускали власти США.

Президент Польши Анджей Дуда сказал 16 ноября, что это была ракета российского производства, произведенная в 1970-х годах, и которую, вероятно, использовали украинские ПВО. По его словам, нет никаких признаков, что произошло преднамеренное нападение на Польшу и указаний, что ракету запустила Россия. Он допустил, что произошел несчастный случай.

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