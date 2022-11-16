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Российские специалисты по фото с места падения ракеты в Польше определили, что это была С-300 украинских военных. Об этом в ходе ежедневного брифинга Минобороны России заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

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