Татьяна Москалькова: следователи проверяют видео с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина

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Правоохранительные органы начали проверку ролика с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК Вагнера на войну. Об этом РБК сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях.

14 ноября члены Совета по правам человека при президенте РФ обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить видео с убийством Нужина.

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Евгений Нужин отбывал многолетний тюремный срок в Рязанской области. Летом 2022 года он отправился в качестве бойца ЧВК Вагнера в Украину и вскоре сдался в плен. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ. По словам бывшего заключенного, он изначально хотел сдаться, чтобы воевать на стороне Украины.

Вечером 12 ноября телеграм-каналом Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео с убийством Нужина. Перед смертью мужчина говорит, что «очнулся» в подвале, где ему сообщили, что его будут «судить».

В Кремле отказались комментировать ролик с убийством бывшего заключенного. «Это не наше дело», — заявил пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой». Позже он попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к гибели бывшего заключенного «американских спецслужб».

Все подробности о видео с убийством Евгения Нужина

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»

Все подробности о видео с убийством Евгения Нужина

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»