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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать убийство бывшего российского заключенного Евгения Нужина, видеозапись которого распространили близкие к источники.

Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело.

Заключенный Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области и был завербован ЧВК Вагнера для участия в войне. В сентябре он сдался в украинский плен — и заявлял в интервью, что изначально хотел сделать это, чтобы воевать на стороне Украины, где, как он утверждал, у него живут родственники. Еще 1 ноября он присылал родным видео из плена.

Вечером 12 ноября близкий к ЧВК Вагнера канал Grey Zone опубликовал видео жестокого убийства Нужина, назвав происходящее «наказанием предателя». Перед смертью мужчина говорит, что «очнулся» в подвале, где ему сообщили, что его будут «судить». Основатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой».

Предположительно, Украина выдала Евгения Нужина в ходе обмена — об обмене с участием «вагнеровцев» сообщалось еще до публикации видео. Официально Киев это пока не подтвердил. Ранее власти Украины неоднократно призывали россиян сдаваться в плен, обещая, что их не будут выдавать России против их воли.

Нужин не был военнослужащим российской армии, его завербовали именно в ЧВК. Российскими законами существование частных военных компаний не предусмотрено, более того, в УК РФ есть статья о наемничестве.

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