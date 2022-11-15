Пригожин попросил генпрокурора проверить версию о «причастности американских спецслужб» к убийству бывшего заключенного Евгения Нужина

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Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Евгения Нужина — наемника из , которого жестоко убили за «предательство». Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

В заявлении Пригожина говорится, что Нужин действительно был «добровольцем» в составе ЧВК и участвовал в военных действиях, однако версия о том, что он был похищен и убит сослуживцами — полностью отрицается.

По мнению предпринимателя, сотрудники ЧВК не могли похитить Нужина и незаметно доставить его на линию фронта, но, по его словам, это было под силу спецслужбам США, которые «похищают людей по всему миру».

В заявлении отмечается, что на видеозаписи, опубликованной в сети, совершенно не слышно ругательств на русском языке, «характерных для подобных роликов», а цвет кирпича, на который положили голову Нужина перед ударом, не соответствует тому, который используют в России.

Кроме того, отмечает Пригожин, камуфляжная раскраска формы, в которую были одеты фигуранты видео, соответствует разработке американской компании.

Бизнесмен заявил о непричастности сотрудников ЧВК к убийству, поскольку никто из сотрудников после опроса «не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни», а бойцы «отличаются отменной дисциплиной и строгим соблюдением международных норм».

В заявлении сказано, что в настоящий момент оперативный центр ЧВК Вагнера расследует версию событий, согласно которой Нужин «был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы внедриться в ЧВК и создать условия для своей казни».

Заключенный Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области и был завербован ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. В сентябре он сдался в плен. В интервью украинским СМИ Нужин заявил, что изначально хотел сделать сдаться, чтобы воевать на стороне Украины, где, как он утверждал, у него живут родственники.

Вечером 12 ноября близкий к ЧВК Вагнера канал Grey Zone опубликовал видео жестокого убийства Нужина, назвав происходящее «наказанием предателя». Перед смертью мужчина говорит, что «очнулся» в подвале, где ему сообщили, что его будут «судить». Основатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой».

Подробнее о произошедшем

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»

Подробнее о произошедшем

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»