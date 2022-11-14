Члены СПЧ попросили Бастрыкина проверить видео с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера

Евгений Нужин отбывал многолетний тюремный срок в Рязанской области, а летом был завербован в ЧВК Вагнера. В сентябре он сдался в плен — позже в интервью украинским СМИ он утверждал, что изначально хотел сделать это, чтобы воевать на стороне Украины.

Видео с убийством Нужина было опубликовано телеграм-каналом Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, вечером 12 ноября. Перед смертью мужчина говорит, что «очнулся» в подвале, где ему сообщили, что его будут «судить».

Предположительно, Украина выдала Евгения Нужина в ходе одного из обменов военнопленными.