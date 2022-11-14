Члены СПЧ попросили Бастрыкина проверить видео с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Ряд членов Совета по правам человека при президенте РФ обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить видео, на котором кувалдой убивают бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера. Об этом пишет РБК.
Евгений Нужин отбывал многолетний тюремный срок в Рязанской области, а летом был завербован в ЧВК Вагнера. В сентябре он сдался в плен — позже в интервью украинским СМИ он утверждал, что изначально хотел сделать это, чтобы воевать на стороне Украины.
Видео с убийством Нужина было опубликовано телеграм-каналом Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, вечером 12 ноября. Перед смертью мужчина говорит, что «очнулся» в подвале, где ему сообщили, что его будут «судить».
Предположительно, Украина выдала Евгения Нужина в ходе одного из обменов военнопленными.
В обращении сформулированы пять вопросов:
- Действительно ли Евгений Анатольевич Нужин (1967 года рождения) отбывал наказание в колонии? Находится ли он сейчас в колонии или покинул ее на каком-то основании? Жив ли этот человек?
- Кто именно изображен на видео? Является ли этот человек Нужиным Евгением Анатольевичем?
- Что на самом деле произошло на видео? Была ли совершена над человеком внесудебная расправа в жестокой форме? Кто является фигурантом записи, кроме этого человека?
- Кто является автором записи, где и когда она была сделана и по чьей инициативе произошло ее распространение?
- Как квалифицируется это с правовой точки зрения?
«У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он „предатель“, есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в средневековье, должно быть следствие», — сказала изданию одна из авторов обращения Ева Меркачева.
Как отмечает РБК, днем 14 ноября глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не видел этой видеозаписи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле «не знают, насколько это [видео] соответствует действительности». «Это не наше дело», — заявил Песков.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин через пресс-службу назвал ролик «прекрасной режиссерской работой» и выразил мнение, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми».