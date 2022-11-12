В аннексированном Каховском районе объявили об эвакуации пророссийской администрации. С начала ноября оттуда принудительно вывозят местных жителей

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Сотрудники назначенной Россией администрации аннексированного Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области, мы как орган власти, перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — говорится в заявлении пророссийской администрации в телеграме.

Как отмечается, 15-километровая зона на левом берегу Днепра становится «территорией возможных боевых действий, где сейчас с каждым днем становится все большее присутствие военных».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Каховка находится на левом берегу Днепра выше по течению Каховской ГЭС. 31 октября назначенные Россией власти Херсонской области объявили о «принудительной эвакуации» населенных пунктов в 15-километровой зоне на левой стороне Днепра, в том числе из Каховского района.

11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. После этого временной административной столицей оккупированной части Херсонской области был назван Геническ, расположенный на берегу Азовского моря примерно в 200 километрах от Херсона.

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