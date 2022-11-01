Оккупационные власти Херсонской области анонсировали «принудительную эвакуацию» в районе Каховской ГЭС

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Глава аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей прибрежной территории в радиусе 15 километров от Днепра.

В его видеообращении говорится, что эвакуация коснется населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

В телеграм-канале оккупационной администрации Каховского района опубликовано распоряжение Сальдо о «вывозе (эвакуации) в принудительном порядке» местных жителей, а также подразделений органов власти и муниципальных предприятий.

Также в следующем посте оккупационные власти предупреждают тех, кто захочет остаться, что с 6 ноября начнут применять «принудительные меры эвакуации».

Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся.

В аннексированной части Херсонской области с 19 октября начали «организованное перемещение» жителей на левый берег Днепра. К 26 октября представители администрации аннексированного региона заявили, что вывезли 70 тысяч человек.

Владимир Сальдо объяснял эвакуацию тем, что Украина готовит масштабное наступление и украинские силы якобы намерены разрушить дамбу Каховской ГЭС. Американский Институт изучения войны допускал, что Россия готовится повредить дамбу Каховской ГЭС и возложить ответственность на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский при этом говорил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС.

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