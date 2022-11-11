Пять расследовательских редакций, в том числе команда Навального, запустили приложение «Самиздат» для обхода блокировок российских властей

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Издания «Проект», , , и команда Алексея Навального запустили мобильное приложение «Самиздат» для совместной публикации своих расследований.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. По словам разработчиков, агрегатор защищен от блокировок Роскомнадзора и позволяет читать расследования всех редакций в одном месте, находясь на территории России без VPN. Создатели подчеркивают, что у «Самиздата» нет общей редакционной политики и руководства и каждый коллектив отвечает за свои публикации самостоятельно.

В последние годы все независимые российские СМИ столкнулись с беспрецедентными репрессиями. Но более всего пострадали именно журналисты-расследователи. Мы получали клеймо «иностранных агентов» целыми редакциями, становились «нежелательными организациями», проходили через обыски и уголовные дела, а наши сайты были заблокированы российскими властями. Цель этой атаки — уничтожить расследовательскую журналистику в России и сделать недоступной для россиян информацию о коррупции и бардаке в стране… Сопротивляясь этому давлению, расследователи из разных проектов создали приложение «Самиздат».

Авторы «Самиздата» также призвали других независимых журналистов присоединяться к проекту (для этого можно написать на электронную почту).