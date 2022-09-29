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Михаил Терещенко / ТАСС

После начала войны в правительства самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской, Запорожской и областей были назначены 36 человек. Из них трое были гражданами Украины, остальные (почти 92%) — россиянами. Об этом пишет издание «Проект», которое проанализировало биографии 112 человек, назначенных Россией на различные должности в подконтрольных Москве регионах Украины.

Среди министров ЛНР россиян 20% (пять человек из 24), в ДНР — 40% (11 человек из 25). В Херсонской области на граждан России приходится 75% созданного после оккупации правительства (пять министров из семи), в Запорожской области — 100% (там назначили всего пять министров, и все они из России). В Харьковской области успели назначить только главу правительства (тоже россиянина), пока ВСУ не освободили регион.

Средний возраст российских назначенцев, уехавших на подконтрольные РФ украинские территории, — 42 года. Большинство из них раньше работали на средних должностях в федеральных министерствах или региональных правительствах. Треть прошли через или конкурс «Лидеры России». Это программы кадрового резерва, которые придумал или курирует первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кроме того, на захваченных территориях были созданы военные комендатуры. Как пишет «Проект», их основная функция — репрессии в отношении несогласных. Военные комендатуры, предположительно, возглавили выходцы из силовых структур России или самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Имена большинства комендантов не афишируются, их представляют лишь по позывным.

В гражданских вопросах с военными комендантами сотрудничают мэры городов и главы районов. «Проект» собрал сведения про 49 человек на этих должностях. Из них лишь пять возглавляли города или районы до начала войны и согласились сотрудничать с Россией. Все они выходцы из пророссийских партий бывшего президента Украины Виктора Януковича и «кума Путина» Виктора Медведчука.

Другой опорой комендантов стали военно-гражданские администрации (ВГА) — временные органы власти, созданные в оккупированных после начала войны регионах. В Херсонской ВГА работают 13 человек, чьи фамилии публично известны; из них трое россиян. Среди известных членов Запорожской ВГА четыре гражданина Украины и два гражданина РФ. В Харьковской ВГА было два известных сотрудника, из них один из Украины и один из России.

Помимо прочего, 12 человек из 112, получивших должности в подконтрольных Москве регионах Украины, раньше имели проблемы с законом.

Ранее «Медуза» рассказывала про украинских коллаборантов и российских чиновников, которые работают в подконтрольных России регионах. По словам источников «Медузы», российским управленцам «почти невозможно отказаться» от предложения Кремля о такой работе: «Один из работающих сейчас глав [„правительств“] ехать не очень хотел, но ему быстро дали понять, что если он откажется, то шансы на дальнейший карьерный рост у него резко снижаются. Он понял».

При этом чиновников стараются мотивировать не только карьерными перспективами, но и деньгами: им предлагают зарплаты в полмиллиона — миллион рублей, рассказывали источники «Медузы».