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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал объявление министерства обороны России о выводе войск из Херсона.

Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы за все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг — это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя. Группировка российских войск все еще находится в городе, и Россия продолжает стягивать дополнительные резервы, отметил Подоляк.

В интервью телеканалу « » он добавил, что сдача Херсона «не является той точкой, после которой переговорный процесс будет действительно возможен».

Еще раз подчеркиваю, Россия хочет обратно зафиксировать себя в Запорожской атомной электростанции, зафиксировать себя в Северо-Крымском канале, зафиксировать себя на левом берегу Херсонской области, для того чтобы обезопасить Крым. Это нонсенс — говорить о серьезном переговорном процессе после освобождения Херсона, после освобождения Луганска и так далее. Нет. Президент Зеленский четко обозначает: покинули территорию Украины — после этого, естественно, возможен переговорный процесс.

7 ноября Владимир Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». При этом он не упомянул свое прежнее требование о том, что с действующим президентом РФ Владимиром Путиным переговоры невозможны.

Источники издания Politico утверждают, что Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией после того, как администрация президента США Джо Байдена подтолкнула его к этому. По данным источников NBC, прибывший на прошлой неделе в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан «прощупывал почву» для дипломатического решения конфликта с Россией.

Источники «Медузы» заявили, что Кремль рассматривает сдачу Херсона как «военную необходимость» и «приглашение к переговорам». Ранее «Медуза» писала, что Москва хотела бы добиться временного прекращения огня, который позволит армии подготовиться к новому полноценному наступлению. В Киеве и Европе заявляли, что Путин не отказался от планов по захвату Украины и по-настоящему не готов к переговорам.