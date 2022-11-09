Советник главы офиса Зеленского: Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить об отступлении российских войск из Херсона пока рано.

«Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя», — написал он в твиттере.

«Необходимо различать слова и дела. Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, бессмысленно говорить об отводе российских войск. А заявления России Украина уже не принимает во внимание», — сказал Подоляк в комментарии Reuters.

Советник главы офиса президента Украины добавил, что группировка российских войск все еще находится в городе, и Россия продолжает стягивать дополнительные резервы.

«Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления», — отметил Подоляк.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в телеграме: «Некоторые думают, что очень хитрые… Но мы на шаг впереди». Глава Николаевской области Виталий Ким заявил: «Если русские что-то говорят, значит, сделают наоборот!»

Во второй половине октября командующий российской группировкой войск в Украине Сергей Суровикин сообщил российским государственным СМИ, что на Херсонском направлении сложилась «непростая ситуация» и допустил, что в будущем могут быть приняты «непростые решения».

Во время доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу 9 ноября Суровикин заявил, что считает «бесперспективными» попытки обороны правого берега Днепра. Шойгу с ним согласился и отдал приказ о переброске войск на левый берег, что означает сдачу Херсона.

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