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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе « » заявил, что деятели культуры, «играющие в политику», за бюджетные деньги «разрушают государство» .

«Актерам и творческим людям — творчество, политикам — политику. А когда начинают на площадках творческих играть в политику, причем оскорбляя граждан нашей страны это недопустимо. Если ты работаешь в театре, если ты создаешь фильмы — думай о гражданах, думай о стране, и работай в их интересах. А так получается — за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность граждан», — обратился он к главе министерства культуры Ольге Любимовой.

Володин также добавил, что никто не будет финансировать действия, которые «разрушают страну и оскорбляют народ».

«Россия самая демократичная страна. Но хватит плясать на терпении людей. Каждый имеет право на выбор: быть со страной, быть со своей семьей, со своими родителями, бороться за свое государство, идентичность, культуру, историю, религию, традиции — или это все предать», — заключил Володин.

Осенью 2022 года с полок книжных магазинов стали пропадать книги оппозиционно настроенных авторов и писателей, объявленных «иностранными агентами». Чуть позже СМИ обратили внимание, что с афиш театров пропали имена писателя Бориса Акунина и режиссера Кирилла Серебренникова. В Минкульте назвали «абсолютно логичным», что с афиш культурных учреждений исчезают имена деятелей, которые «отказались от России» в сегодняшнее «непростое время». В ведомстве подчеркнули, что соответствующий запрос «идет от общества».

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