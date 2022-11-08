Минобороны РФ объявило о начале денежных выплат мобилизованным. Их размер зависит от звания

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Минобороны России выпустило разъяснения по порядку и условиям выплат для мобилизованных, воюющих в Украине. Как заявил представитель финансового блока ведомства Сергей Микищенко, выплаты военнослужащим за октябрь начнут перечислять с 8 ноября.

По словам Микищенко, минимальная сумма выплаты, которую будет получать мобилизованный, составит 195 тысяч рублей. Она состоит из:

ежемесячной социальной выплаты, которая была установлена президентом России, составляет 158 тысяч рублей

ежемесячного денежного довольствия, которое зависит от звания военнослужащего и выслуги лет. Эта часть выплаты будет облагаться подоходным налогом.

ежемесячных надбавок, например, за особые условия военной службы и за особые достижения, которые могут быть установлены дополнительно.

Деньги будут перечислять на расчетный счет мобилизованного с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам. Для этого нужно оформить доверенность или дополнительную карту к расчетному счету.

Представитель ведомства отметил, что в октябре минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат не все военнослужащие, а те, кто прослужил полный месяц. «Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь», — заявил Микищенко.

После начала мобилизации в России от представителей военкоматов и властей регионов поступала противоречивая информация о размерах выплат призванным на войну. Сами мобилизованные жаловались, что так и не получили обещанные деньги. Так, в начале ноября появились сообщения о массовой акции протеста в Ульяновской области, которую мобилизованные из Чувашии устроили из-за отсутствия обещанных выплат.

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