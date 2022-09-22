Собянин пообещал мобилизованным москвичам социальную выплату в размере 50 тысяч рублей в месяц
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для москвичей, призванных в армию в рамках мобилизации.
Согласно документу, призванные на военную службу в Москве, будут получать по 50 тысяч рублей в месяц в качестве социальной поддержки.
В случае легкого ранения военнослужащий получит выплату в размере 500 тысяч рублей, в случае тяжелого — в размере миллиона. Семьи погибших получат по три миллиона рублей.
Такие же меры поддержки полагаются и иностранцам, призванным на службу в Москве.
После объявления мобилизации представители военкоматов разных регионов говорили, что призванным россиянам положены выплаты то ли от 205 тысяч рублей, то ли от 163 до 216 тысяч, в зависимости от звания.
Летом «Медиазона» писала, что в объявлениях, предлагающих россиянам отправиться на войну, обещают зарплату от 140 до 450 тысяч рублей в месяц, однако в действительности зарплаты оказываются меньше, а для зарабатывания полных сумм необходимо соблюдение множества условий.