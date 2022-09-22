Собянин пообещал мобилизованным москвичам социальную выплату в размере 50 тысяч рублей в месяц

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для москвичей, призванных в армию в рамках мобилизации.

Согласно документу, призванные на военную службу в Москве, будут получать по 50 тысяч рублей в месяц в качестве социальной поддержки.

В случае легкого ранения военнослужащий получит выплату в размере 500 тысяч рублей, в случае тяжелого — в размере миллиона. Семьи погибших получат по три миллиона рублей.

Такие же меры поддержки полагаются и иностранцам, призванным на службу в Москве.

После объявления мобилизации представители военкоматов разных регионов говорили, что призванным россиянам положены выплаты то ли от 205 тысяч рублей, то ли от 163 до 216 тысяч, в зависимости от звания.

Летом писала, что в объявлениях, предлагающих россиянам отправиться на войну, обещают зарплату от 140 до 450 тысяч рублей в месяц, однако в действительности зарплаты оказываются меньше, а для зарабатывания полных сумм необходимо соблюдение множества условий.

Читайте также

Я не хочу воевать. Что делать? Отвечает военный юрист

Читайте также

Я не хочу воевать. Что делать? Отвечает военный юрист