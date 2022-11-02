В Ульяновской области мобилизованные устроили массовую акцию протеста из-за отсутствия обещанных выплат

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В Ульяновской области более 100 мобилизованных из Чувашии начали массовую акцию протеста из-за того, что они так и не получили обещанных им выплат. Обращение мобилизованных опубликовали правозащитный проект Gulagu.net и телеграм-канал «Сердитая Чувашия».

«Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?! Мы отказываемся от участия в „специальной военной операции“ и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!» — заявили военные.

На видеозаписи мобилизованные жалуются на то, что они также не получили единоразовые выплаты в размере 300 тысяч, которые, как они говорят, им обещали в военкоматах.

По данным источников телеграм-канала, в учебный центр были направлены бойцы ОМОНа и Росгвардии для подавления протеста. Позже «Сердитая Чувашия» сообщила, что мобилизованных «успокоили». Как именно, не уточняется.

Через несколько дней после начала мобилизации группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, предполагающий единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных. Через месяц законопроект отозвали.

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал поручение, согласно которому денежное довольствие каждого мобилизованного после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тысяч рублей. Оно вступает в силу с 1 ноября. Президент на заседании Совета безопасности подчеркнул, что выплаты должны производиться во время подготовки и обучения мобилизованных военнослужащих.

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