«У нас такой вопрос: будут ли выплаты?» Мобилизованные в Омской области записали видеообращение к властям

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В Омской области мобилизованные на войну в Украине записали видеообращение, в котором попросили власти отправить единовременные выплаты их семьям и решить проблемы с предоставлением кредитных каникул. Об этом сообщает телеграм-канал SOTA.

«Мы парни с Омской области, c самого Омска. Нас всех подняли по тревоге, можно сказать. Мы оставили свои семьи дома. У кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос: будут ли выплаты мобилизованным? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются, кормильцы, грубо говоря, ушли. Завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем, что с нами будет. Мы знаем, что в других регионах ребятам выплачивается все стабильно», — заявил мужчина, выступающий на видеозаписи.

Помимо этого, мобилизованные попросили власти разобраться в вопросе о предоставлении кредитных каникул. Они утверждают, что банки требуют, чтобы заявление о пересмотре условий кредитного договора писали лично мобилизованные либо их родственники по доверенности. «У меня не было на это времени. Мне повестка пришла вечером, а с утра я должен был явиться уже в военкомат», — объясняет мужчина.

Губернатор Омской области Александр Бурков в ответ на обращение мобилизованных заявил, что власти будут искать «какой-то механизм решения».

«Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку. Красноярский край 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. У нас в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей. Да, понятно, что уровень бюджетной обеспеченности Москвы позволяет выплачивать бойцу по 50 тысяч рублей в месяц. Как вы видите, другие регионы такой возможности не имеют», — цитирует слова губернатора «Новый Омск».

Бурков также отметил, что в регионе решили выплатить дополнительную заработную плату тем омичам, кто получил повестки и прибыл во временные мобильные пункты вне зависимости от того, трудились ли эти люди на государственном предприятии или в частной организации.

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