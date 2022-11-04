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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России мобилизованы 318 тысяч человек — при официально заявленном плане призвать 300 тысяч.

Из 300 тысяч мобилизованных у нас уже 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев — оно не сокращается.

По утверждению Путина, 49 тысяч мобилизованных уже «выполняют боевые задачи», а остальные проходят подготовку.

Высказывания президента РФ прозвучали около памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, к которому он возложил цветы в связи с Днем народного единства.

Ранее министр обороны РФ говорил, что в район боевых действий отправлены больше мобилизованных — 87 тысяч человек.