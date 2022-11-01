Минобороны России: на фронт отправили 87 тысяч мобилизованных

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч мобилизованных «после подготовки и боевого слаживания» были отправлены в районы боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу отметил, что к подготовке мобилизованных были привлечены три тысячи инструкторов, получивших боевой опыт на войне в Украине. «На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки», — добавил он.

Министр заявил, что недостатки в работе военкоматов, которые проявились во время мобилизации, были устранены. «Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», — сказал Шойгу.

Мобилизация в России началась 21 сентября. 28 октября Сергей Шойгу отчитался о призыве в армию 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о завершении мобилизации.

По словам Путина, в боевые части отправили 41 тысячу мобилизованных, а 259 тысяч «вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку».

В СМИ постоянно появляются сообщения со ссылкой на самих мобилизованных о том, что они оказались на войне без подготовки и необходимого снаряжения.

Что происходит с мобилизованными

В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было

Что происходит с мобилизованными

В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было