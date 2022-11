Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В середине октября на фоне контрнаступления ВСУ потери российской бронетехники превысили 40 единиц в день, что примерно соответствует батальону. Об этом в своем ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине пишет Минобороны Великобритании.

Как полагает ведомство, в последние недели для восполнения потерь военной техники России пришлось приобрести не менее сотни дополнительных танков и боевых машин пехоты (БМП) из резервов Беларуси.

Подразделения бронетехники и артиллерии занимают центральное место в российской стратегии ведения войны, отмечает британское министерство. Сейчас, говорится в сводке, силы РФ в Украине испытывают трудности, в том числе из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и исправной бронетехники на замену потерянной.

В свою очередь российские солдаты, полагает ведомство, раздражены тем, что им приходится воевать на старых БМП, которые они назвали «консервными банками».

С начала войны в Украине российская армия не сообщает о потерях своей военной техники. Генштаб ВСУ утверждает, что к 3 ноября российские силы потеряли более восьми тысяч единиц бронетехники. По данным аналитиков из проекта Oryx, объем потерь российской техники в Украине превысил 7,5 тысячи единиц.

В начале октября The Wall Street Journal сообщила, что армия РФ бросила на украинской территории больше военной техники и оружия, чем любая из западных стран передала Украине за время войны. В середине октября The New York Times со ссылкой на доклад американских властей писала, что российские военные потеряли в Украине около шести тысяч единиц техники.

Главные события дня

Главные события дня

