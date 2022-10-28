Власти Петербурга заявили о завершении «основных мероприятий» по мобилизации. Западный военный округ ответил, что мобилизация продолжается

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Санкт-Петербурге завершились «основные мероприятия» по мобилизации, заявили изданию «Фонтанка» в пресс-службе администрации губернатора города.

«Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме. Завершается сбор личного состава. Соответствующая работа продолжается», — сказали в городской администрации.

Ранее спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что мобилизация в городе должна закончиться 30 октября. Позже Бельский уточнил, что он опирался на слова президента России Владимира Путина, который обещал, что к концу октября мобилизация закончится по всей стране.

Обновлено. Представители Западного военного округа (ЗВО) заявили, что мобилизация в Петербурге продолжается. «Губернатор не имеет полномочий ее остановить. Она объявлена указом президента и только указом президента может быть остановлена», — сообщили в пресс-службе ЗВО петербургскому изданию MR7.ru.

Продолжение Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В открытой части президентского указа о ней нет данных о том, сколько человек планируется призвать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что в рамках мобилизации в России призовут 300 тысяч человек.

30 сентября заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что в городе раздали 80 тысяч повесток. Позднее о уточнил, что ошибся в 10 раз — на самом деле повесток было восемь тысяч. Абзалов добавил, что на 30 сентября в городе призвали около 30% от нужного количества мужчин.

17 октября власти Москвы и Подмосковья заявили о завершении мобилизации. Источники «Медузы» тогда сообщали, что ее остановили из-за негативных настроений людей и что по этой же причине в ближайшие дни мобилизацию могут завершить также в Петербурге — хотя «план по набору» там пока не выполнен.

Подробнее об этом

«Все организовано плохо. И виноват президент» «Медуза» выяснила, почему Москва «завершает мобилизацию», а в других российских регионах объявляют «донабор» и «вторую волну»

Подробнее об этом

«Все организовано плохо. И виноват президент» «Медуза» выяснила, почему Москва «завершает мобилизацию», а в других российских регионах объявляют «донабор» и «вторую волну»