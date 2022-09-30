Заместитель военкома Петербурга заявил, что в городе раздали 80 тысяч повесток. А потом заявил, что ошибся в 10 раз

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После объявления мобилизации повестки в Петербурге получили более восьми тысяч граждан. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на заместителя военного комиссара Санкт-Петербурга полковника Ильфата Абзалова.

Изначально Абзалов сообщил, что в Петербурге вручили 80 тысяч повесток. Однако позднее агентство ТАСС уточнило, что это было оговоркой. «Корректно восемь [тысяч повесток]», — сказал Абзалов.

Он также заявил, что на данный момент в Петербурге призвано около 30% от установленного задания и что военкомат выявил лишь восемь случаев ошибочной мобилизации. Все эти люди вернулись домой, отметил Абзалов.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего в стране должен быть призваны 300 тысяч резервистов.

В открытой части указа президента Владимира Путина о мобилизации нет данных о том, сколько людей планируется призвать. Эта цифра, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, указана в закрытом седьмом пункте документа.

«Новая газета. Европа» со ссылкой на источник сообщила, что в закрытом пункте указа Путина идет речь о мобилизации миллиона человек. По словам источника «Медузы», в рамках в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек.

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