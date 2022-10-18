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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в указе Владимира Путина о мобилизации говорится о призыве в армию 300 тысяч человек, и это количество не будет превышено.

«Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, — до 300 тысяч человек», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, может ли Минобороны установить новые пороги и направить новые задания в регионы, основываясь на указе президента о «частичной мобилизации».

Песков добавил, что в некоторых регионах уже выполнили задачи по мобилизации, достигнув тех порогов, которые были установлены.

Вы знаете, что министерством обороны для каждого региона были установлены показатели по численности мобилизационной, и регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Таким образом, сам процесс вот этой частичной мобилизации, он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились.

При этом Песков заметил, что нового президентского указа о завершении «частичной мобилизации» пока нет.

Пункт указа президента РФ о «частичной мобилизации», в котором называется численность призываемых граждан, засекречен. В Минобороны РФ утверждали, что намерены мобилизовать до 300 тысяч россиян. Источник «Медузы», близкий к одному из федеральных министерств, заявлял, что на самом деле мобилизовать планируют 1,2 миллиона человек. «Новая газета. Европа» писала со ссылкой на источник в администрации президента о призыве более одного миллиона человек.

Песков называл ложной информацию «Медузы» и «Новой газеты». Говоря о числе подлежащих мобилизации, он ссылался на министра обороны России: «Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: „300 тысяч человек“. Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек».

14 октября Владимир Путин заявил, что в армию мобилизованы уже 222 тысячи человек, из них 33 тысячи находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Президент пообещал закончить мобилизацию в течение двух недель. Власти некоторых регионов, например, Москвы и Московской области, уже отчитались о выполнении своих планов по мобилизации.

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