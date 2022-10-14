Суд в Симферополе арестовал пятерых фигурантов дела о подрыве Крымского моста

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Киевский районный суд Симферополя по просьбе следствия арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

«В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря», — заявил собеседник агентства.

По его словам, речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне. Адвокаты двоих фигурантов дела подтвердили «Интерфаксу», что их подзащитных арестовали. Другие детали дела они отказались комментировать.

Ранее ФСБ называло граждан Украины Соломко и Злобу, а также гражданина Армении Терчаняна причастными к организации отправки взрывного устройства в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Артем и Георгий Азатьяны в сообщении ведомства не упоминались. Их роль в деле неясна.

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Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. В результате загорелись цистерны на железнодорожной части моста и обрушились не менее двух пролетов автомобильной части. Движение по мосту было приостановлено на несколько часов. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.

12 октября ФСБ заявила, что организатором взрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины (там назвали деятельность ФСБ «чушью» и не стали комментировать обвинения). Следствие также установило 12 подозреваемых в причастности к подрыву моста, восемь из которых — пятеро россиян, а также трое граждан Украины и Армении — были задержаны. Имена задержанных не назывались.

10 и 11 октября Россия нанесла массированные удары по территории Украины, повредив гражданскую и критическую инфраструктуру. Власти РФ дали понять, что это ответ на подрыв Крымского моста.